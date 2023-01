Polizei Halle vermeldet größtenteils friedliche Silvesternacht

Halle (Saale)/DUR/slo – Für Halle und Umgebung hat die Polizei eine größtenteils friedliche Silvesternacht vermeldet. Es habe die typischen Einsätze gegeben, meist wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Bränden in Folge von Silvesterböllern.

So wurde in der Geiststraße kurz nach Mitternacht eine Flasche mit einer angezündeten Rakete umgeworfen. Die Rakete traf einen Menschen, der leicht verletzt wurde. In Ammendorf und Glaucha erfassten die Beamten mehrere aufgesprengte Briefkästen. Zudem wurden am Böllberger Weg zwei Straßenbahnhaltestellen entglast. An der Straße der Bergarbeiter löste ein Böller einen größeren Grünflächenbrand aus, den die Feuerwehr löschen musste.

Silvester 2022: Polizei rückt mehrfach wegen Fällen von Waffen und Körperverletzungen aus

Weiter meldet die Polizei mehrere Waffen-Einssätze. Ein Gast eines Lokales in der nördlichen Innenstadt zeigte ein Schlagringmesser, in der Straße zur Saaleaue schoss ein 17-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe. In beiden Fällen wurden die Waffen sichergestellt und eine Anzeige aufgenommen.

Am Blumenauweg und am Rathenauplatz meldete die Polizei am Vormittag Einsätze wegen Körperverletzungen.