Sieben-Tage-Inzidenz in Halle steigt weiter

In Halle wurden am Freitag 13 neue Corona-Fälle gemeldet (Symbolbild).

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Zahlen in Halle steigen weiter leicht an. Am Freitag registrierte die Stadtverwaltung 13 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 22,62. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern hat sich nicht verändert, Sieben Menschen werden behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Die Stadt weist auf die aktuellen Regelungen des Bundesgesundheitsministeriums für Reiserückkehrer hin. So gilt beispielsweise für Rückkehrer aus Spanien die Stichtagsregelung. Das heißt, alle Reiserückkehrer aus Spanien - bis einschließlich heute, 28. August 2021 - müssen für mindestens fünf Tage in Quarantäne, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Erst ab Sonntag, 29. August 2021 wird ganz Spanien nicht mehr als Hochrisikogebiet gelistet.