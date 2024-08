Zwei Jungen beschäftigen seit Wochen die Polizei. Auch das Feuer in den Franckeschen Stiftungen soll auf ihr Konto gehen. Warum es so schwer ist, ihnen Einhalt zu gebieten.

Am Mittwochabend brannte es in den Franckeschen Stiftungen. Dort fiel ein Tonstudio den Flammen zum Opfer.

Halle (Saale)/MZ - Der kleine Junge mit dem blonden Schopf wirkt spitzbübisch, aber nicht so, als könnte er ein Wässerchen trüben. Tatsächlich ist der Zwölfjährige aber für die Allgemeinheit eine Gefahr. Seit Wochen hält er die Polizei mit einem gleichaltrigen Kumpel in Atem. Die Kinder brechen in Gebäude ein – wie am vergangenen Sonntag bei Halloren –, oder sie legen Feuer.