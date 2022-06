Sicherheitschef: Gute Stimmung und kaum Probleme in Halle (Saale)

Halle (Saale)/MZ - „Oh, Karussell fahren“, ruft ein kleiner Junge und zieht an der Hand seiner Mutter. Die weist auf die Schlange, die sich vor dem Wintermarkt-Eingang am oberen Marktplatz gebildet hat. „Da stellen wir uns nicht an“, sagt sie und geht mit dem protestierenden Kleinen weiter. Petra Büttermann dagegen hat sich angestellt. „Für die Gesundheit ist das schon wichtig“, sagt die Hallenserin über die Einlasskontrollen.

Schon zum dritten Mal ist sie an diesem Vormittag auf dem Weihnachtsmarkt, der der Vorschriften wegen Wintermarkt heißt. „Man braucht in diesen Zeiten auch ein paar Lichtblicke“, findet sie. „Der Markt ist eine schöne Einstimmung aufs Fest.“

Die Aussage passt zur heimeligen Wohlfühlstimmung, die anscheinend alle rund um Wintermarkt erfasst hat: Veranstalter, Händler, Besucher und die Security. Nico Kannenberg, Chef der Firma PSK Sicherheit, sorgt mit seinem Team für Ordnung, vor allem an den Zugängen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kommt hier nicht rein.

„Es gibt mit dem einen oder anderen Besucher immer mal Diskussionen. Ernste Zwischenfälle sind mir nicht bekannt“, sagt der Unternehmer aus Magdeburg, der in der Vergangenheit unter anderem das Laternenfest abgesichert hatte.

Zoff droht: Ein Scherz bricht oft das Eis

Bei der Einsatztaktik kommt ein altes Sprichwort zur Geltung: So wie man in den Wald hineinruft, schallt es heraus. Man wolle erst gar keine aggressive Stimmung aufkommen lassen, erzählt Kannenberg. Am vergangenen Wochenende, als an den Schleusen vor allem Samstagabend die Schlangen so lang waren, dass die Menschen mitunter bis zu einer Stunde warten mussten, habe man mit Besuchern immer wieder gescherzt, um Druck vom Kessel zu nehmen. „Wenn am Anfang der Schlange schon Zoff herrscht, dann verbreitet sich die Unruhe wie eine Welle nach hinten. Das wollten wir vermeiden. Und das ist bislang auch geglückt.“

Horst Hoffmann will sich derweil auf dem Markt vor allem die Zeit nach einem Arztbesuch vertreiben, bis seine Straßenbahn fährt. Ein paar gebrannte Mandeln hat sich der 80-Jährige schon gegönnt und schlendert nun in Ruhe zwischen Glühweinbude und Kunsthandwerkständen herum. „Ich bin froh, dass sie das so in Griff gekriegt haben“, erinnert er daran, dass der Markt gleich nach dem Eröffnungstag geschlossen blieb, bis die Zugangskontrollen eingerichtet worden sind. „Das war aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit.“

Wintermarkt: Diebe bislang im Weihnachtsfrieden

Über den Nutzen von Einlasskontrollen möchte sich Uwe Preller derweil nicht äußern. Er verkauft am Stand der Bäckerei Kirn Stollen und andere weihnachtliche Spezialitäten und hat beobachtet, dass weniger Kunden als früher auf dem Markt sind. „Aber man muss das Beste daraus machen“, sagt er. „Den Kopf in den Sand zu stecken, hilft nichts.“

Der Wintermarkt ist eingezäunt. Ungeimpfte bleiben draußen. Foto: Dirk Skrzypczak

So sieht es auch die Citygemeinschaft, die nach der Absage des Weihnachtsmarkts als Veranstalter in die Bresche gesprungen war. „Wir haben eine gute Basis für die Zusammenarbeit. Jeder konzentriert sich auf seine Aufgaben und redet den anderen nicht rein. Das funktioniert gut“, sagt Sprecher Wolfgang Fleischer. So gut, dass die Märkte friedlich verlaufen und selbst Kleinkriminelle offenbar in der Weihnachtsruhe sind. „Es liegen mir keine Informationen vor, dass wir einschreiten mussten“, sagt Thomas Müller aus dem Polizeirevier Halle. Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsdienst haben die Lage auf dem Markt gemeinsam im Blick.

16 Mitarbeiter hat Kannenberg pro Schicht auf dem Wintermarkt im Einsatz, vier weitere auf dem Rummel auf dem Hallmarkt. Seine Hoffnung: Dass die Organisatoren wie geplant bis Anfang Januar durchziehen können. „Sie spielen mit dem Feuer, weil fast täglich die Absage droht“, sagt er.