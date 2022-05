Sexueller Missbrauch an drei Mädchen aus Halle: Warum Mann trotz strukturiertem Vorgehen Bewährungsstrafe erhält

Halle (Saale)/MZ - Wegen sexuellen Missbrauchs an drei Mädchen aus Halle hat das Landgericht am Freitag einen 30 Jahre alten Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Kammer setzte die Bewährungszeit auf vier Jahre fest. Zwei Jahre Haft drohen, sollte er sich in dieser Frist nicht an die Bewährungsauflagen halten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<