Senior findet in Halle Aktentasche mit mehreren Tausend Euro

Eine 63-Jährige ist mit viel Bargeld in der Stadt unterwegs. Als sie ihre Tasche bei einem Bäcker vergisst, schlägt die Stunde eines ehrlichen Finders.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Schreck folgte die positive Überraschung: Eine 63 Jahre alte Frau ist in Halle mit einer Aktentasche und wertvollem Inhalt unterwegs gewesen. In der Tasche befanden sich mehrere Tausend Euro. Die Polizei spricht von einem hohen vierstelligen Bertrag. Die Tasche hatte sie versehntlich in einer Bäckerei stehenlassen. Als sie dorthin zurückkehrte, war ihr Eigentum weg. Sie schaltete daraufhin die Polizei ein. Noch während Beamte die Anzeige aufnahmen, meldete sich das Fundbüro telefonisch bei der Frau. Die Aktentasche war wieder da. Ein 82 Jahre alter Hallenser hatte sie gefunden und sofort ins Fundbüro gebracht. „Der Geldbetrag war natürlich noch vollständig vorhanden“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke.