Nach Eklat im Weißen Haus „Es war ein Schock“: Ukrainer in Halle äußern sich zu Treffen von Selenskyj und Trump

Wie reagieren in Halle lebende Ukrainer auf den jüngsten Eklat im Weißen Haus? Einig scheinen sie sich in ihrer Unterstützung für Präsident Selenskyj, nicht aber in Bezug auf die US-Regierung unter Donald Trump.