Sechs Verletzte bei Unfall auf A14 nahe Halle

Bei einem Unfall auf der A14 sind am Freitagabend sechs Personen verletzt worden.

Halle (Saale)/MZ - Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr hat sich auf der A14 ein Kleinbus überschlagen. Der Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Trotha und Tornau. Durch den Verkehrsunfall wurden eine Person schwer, eine weitere mittelschwer und vier Person leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der VW-Kleinbus aufgrund eines Reifenschadens von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelplanke gefahren. Daraufhin überschlug sich der Transporter und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 19-jährige Fahrerin des Autos sowie die fünf Mitfahrer und Mitfahrerinnen im Alter von 20 bis 24 Jahren wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstanden laut Polizeiangaben mehrere tausend Euro Sachschäden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es für etwa eine Stunde zur Vollsperrung der Autobahn in Richtung Dresden.

Die Erstversorgung nach dem Unfall erfolgte durch die Feuerwehren Morl, Sennewitz, Wallwitz und Nauendorf.