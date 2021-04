Bei einem Verkehrsunfall in der Blücherstraße ist am Donnerstagmorgen eine Person schwer verletzt worden.

Halle (Saale) - Bei einem Verkehrsunfall in der Blücherstraße ist am Donnerstagmorgen eine Person schwer verletzt worden. Der Minivan landete auf dem Dach. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten einen Insassen sowie einen Hund aus dem Fahrzeug befreien. Die Blücherstraße wurde an der Unfallstelle voll gesperrt. (mz/Dirk Skrzypczak)