Unfall in Halle Schwerer Unfall im Zentrum von Halle – Fußgänger in der Innenstadt lebensgefährlich verletzt

Drama am Morgen in der Innenstadt von Halle: Ein Auto erfasst in der Großen Steinstraße einen Fußgänger und einen Radfahrer. Die Hintergründe sind noch unklar.