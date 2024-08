Bei einem schweren Unfall ist eine Frau in der Paul-Suhr-Straße in Halle von einem Auto erfasst worden. Sie hatte versucht, sich einer Ticketkontrolle zu entziehen.

Schwarzfahrerin flüchtet in Halle vor Ticketkontrolle - und wird von Auto erfasst

Schwerer Unfall in Paul-Suhr-Straße

Eine Frau wurde bei einem Unfall in Halle schwer verletzt. Sie flüchtete vor einer Ticketkontrolle.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmorgen in der Paul-Suhr-Straße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach sollte eine Frau in einer Straßenbahn einer Fahrausweiskontrolle unterzogen werden. Daraufhin sei sie auf die Straße geflüchtet und über eine Straße gerannt, ohne auf die Ampel zu achten, wie es heißt. Ein Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und die Frau erfasst.

Bei dem Unfall wurde die Flüchtende schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Paul-Suhr-Straße war wegen des Unfalls gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen des öffentlichen Nah- und Autoverkehrs.