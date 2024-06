Löbejün/Halle (Saale)MZ - Zu zwei schweren Unfällen kam es am Donnerstagabend auf der A14 bei Löbejün. In Fahrtrichtung Magdeburg stießen gegen 18 Uhr neun Fahrzeuge zusammen, dabei gab es einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Am Stauende krachte dann nach Angaben der Polizei ein Transporter in einen Lkw und fing Feuer. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwerstverletzt.

Ein Transporter krachte in einen Lkw. Der Fahrer wurde schwerstverletzt. (Foto: Tom Musche)

Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Magdeburg für mehrere Stunden gesperrt. An der Unfallstelle kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.