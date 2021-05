Schüler und Lehrer der Grundschule am Heiderand sind in Quarantäne

Kinder einiger Gemeinschaftseinrichtungen in Halle müssen aufgrund eines Coronaausbruches in Quarantäne.

Halle (Saale) - Derzeit sind in Halle vier Gemeinschaftseinrichtungen von einem Infektionsgeschehen betroffen. Dazu gehören die Kita Däumelinchen, die Grundschule am Heiderand, die weiterführende Schule Latina sowie die Gemeinschaftsschule Kastanienallee. Wie die Stadt mitteilt, befinden sich deshalb 41 Schülerinnen und Schüler, 33 Kita-Kinder sowie acht Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne.

Corona-Zahlen in Halle vom Wochenende

Diese Quarantänen resultieren aus positiven Tests bei drei Kita-Kindern sowie drei Schülerinnen und Schülern. Derweil hat das Land ab dieser Woche für die Schulen in Halle den Unterricht im Regelbetrieb erlaubt. Das Land formuliert dies als Kann-Regel. Die Entscheidung, ob im Regelbetrieb oder weiter im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet wird, trifft die Schulleitung.

Insgesamt wurden in Halle am Wochenende 23 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und lag am Sonntag bei 28.91 Fällen. Seit Freitag sind knapp 4.000 weitere Personen in Halle geimpft worden. Die Mehrzahl davon waren Zweitimpfungen. Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall. Eine 80-jährige Frau ist demnach an einer Corona-Infektion gestorben. (mz)