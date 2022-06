Schulen in Halle öffnen wieder - geändert hat sich allerdings wenig

Schulleiterin Franziska Göthe an einem der Eingänge der Grundschule ?Am Ludwigsfeld?: Jeder Zugang ist für eine bestimmte Kohorte reserviert.

Halle (Saale)/MZ - Das neue Schuljahr beginnt mit Schnelltests. So werden sich auch an der Grundschule „Am Ludwigsfeld“ in der Wörmlitzer Straße am Donnerstagmorgen zunächst alle Schüler und das Personal mit einem Antigen-Schnelltest in der Schule testen. „Das können die Schüler selber“, sagt Franziska Göthe. Laut der Schulleiterin sei den Grundschülern die Angst davor genommen worden. Gleichwohl finde das Prozedere unter Aufsicht statt. „Die Erstklässler muss man noch heranführen“, sagt sie.