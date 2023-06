Schulsozialarbeit in Halle Warum Schulsozialarbeit so wichtig ist: Die Hälfte der Schüler an der Sekundarschule "Am Fliederweg" schwänzt

Zwei Sozialarbeiter berichten aus ihrem Alltag in der Sekundarschule "Am Fliederweg" in Halle. Was sie bewirken können und wo sie kapitulieren müssen.