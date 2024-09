Dieskau. - Ein 33 Jahre alter Mann hat am Freitag gegen 22.50 Uhr in Dieskau mehrfach eine Waffe abgefeuert.

Laut Polizei befand sich der Mann in einer persönlichen Ausnahmesituation und war stark alkoholisiert. Zeugen hätten beobachtet, dass der Mann in Richtung Ringstraße lief und dabei fünf bis sechs Schüsse mit einer Schusswaffe in den Erdboden abfeuerte, so die Polizei.

Beamte trafen den Mann in seiner Wohnung an. Dort fanden sie eine Schreckschusswaffe, die der Mann zuvor abfeuerte, und ein Luftdruckgewehr, heißt es. Beide Waffen seien sichergestellt worden.

Während des Einsatzes mussten vorsorglich sechs Bewohner des Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen, so die Polizei. Der 33-Jährige sei in eine medizinische Einrichtung gebracht worden. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.