Am Sonntag wurde mittels eines Luftgewehres auf eine Moschee in Halle geschossen. Während des Mittagsgebetes fielen mehrere Schüsse. Unter Verdacht steht ein 55-jähriger Hallenser.

Halle (Saale)/DUR - In Halle-Neustadt sind am Sonntagmittag Schüsse auf das Mittagsgebet am Islamischen Kulturzentrum abgefeuert worden. Gegen 12.40 Uhr hätten zwei Menschen Schussgeräusche gehört, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit.

Zeitgleich bemerkten sie, wie drei Projektile einer Luftdruckwaffe eine am Gebäude befindliche Fensterbank trafen und zu Boden fielen. Menschen wurden nicht getroffen. Am Gebäude entstanden keine Schäden.

Zeugen konnten erkennen, dass die Schüsse aus einem Fenster eines gegenüber befindlichen Mehrfamilienhauses abgegeben wurden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte ein 55-jähriger Hallenser als Wohnungsinhaber bekannt gemacht werden, so die Beamten.

Nach Berichten des @der_zmd gab es heute einen Angriff mit einem Luftgewehr auf Gläubige der Moschee in #Halle. Seit Jahren gibt es eine rechte, muslimfeindliche Mobilisierung gegen die Moschee in Halle, u.a. durch lokale Neonazis. Der Fall muss schnell aufgeklärt werden. https://t.co/yYoVaICXez — Valentin Hacken (@valentinhacken_) January 23, 2022

Bei ihm wurde eine entsprechende Langwaffe zum Verschießen von Diabolos und eine Gasdruckpistole aufgefunden und sichergestellt. Nach erstem Erkenntnisstand ist der Mann bisher nicht mit politisch motivierten Straftaten in Erscheinung getreten. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.