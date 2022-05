„Schlafen ist keine vertane Zeit“: Wie sieht laut Forschung die perfekte Nacht aus?

Ein Traum von einer Nacht: An diesem Wochenende wird uns mit der Zeitumstellung eine Stunde mehr Schlaf „geschenkt“. Doch warum schläft der Mensch eigentlich, was ist die beste Einschlafmethode und warum kennt man kaum schnarchende Frauen? Der Schlafmediziner Dr. Steffen Schädlich aus Halle antwortet.

Halle (Saale)/MZ - Augen zu und - entspannen! Das geht in der Nacht zu diesem Sonntag, wenn die Uhren wieder zurückgestellt werden, sogar eine Stunde länger als sonst. So mancher allerdings, der etwa mit Problemen beim Einschlafen, zermürbenden Wachphasen in der Nacht oder Schnarchen zu kämpfen hat, wird ständig um seinen Schlaf gebracht.