Jugendliche in Halle greifen Männer mit Schlägen und Pfefferspray an

In Halle soll am Mittwochabend eine Gruppe Jugendlicher zwei Männer verletzt haben. Zuvor sollen sie eine verbale Auseinandersetzung gehabt haben.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei in eine unbekannte Richtung in Halle.

Halle - In Halle sind bei einer Schlägerei am Mittwochabend zwei Männer verletzt worden. Die beiden Männer im Alter von 26 und 30 Jahren seien von einer Gruppe von fünf Jugendlichen mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray attackiert worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Grund für die Schlägerei sei eine verbale Auseinandersetzung gewesen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten vor Eintreffen der Polizei in eine unbekannte Richtung. Der 26-Jährige und der 30-Jährige mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.