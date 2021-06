Schauspielstudenten an der NT-Studiobühne gründen eine eigene Band und gehen auf Tour

Halle (Saale) - Die berühmten Bretter, die die Welt bedeuten, sind für Anton Dreger, Jan Wenglarz, Clemens Kersten und Tristan Becker eigentlich Alltag. Und dennoch ist es etwas Besonderes, wenn die vier jungen Herren zusammen auf der Bühne stehen: Die Vier sind Schauspielstudenten der HMT „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig - zugleich sind sie Musiker und spielen gemeinsam in einer eigenen Band.

Schauspielstudenten an der NT-Studiobühne gründen Band „Trostland“

„Trostland“, so der Name des Projekts, sei schon im ersten Studienjahr gegründet worden, sagt Tristan Becker, der mit 16 eigene Songs auf der Gitarre gespielt und sich den bezeichnenden Bandnamen mit 20 ausgedacht hat. Denn Musik in einer Band wollte Becker, aus Köln zum Studium nach Leipzig gekommen und nun seit zwei Jahren gemeinsam mit seinen Kommilitonen im Rahmen des Studiums am Schauspielstudio des Neuen Theaters engagiert, schon immer machen.

„Gleich in der ersten Hochschulwoche haben Anton und ich zusammen gespielt“, so Gitarrist und Sänger Becker. Später kamen Bassist und Keyboarder Clemens Kersten und Gitarrist Jan Wenglarz dazu. Musik, sagt Tristan Becker, der auch alle Texte schreibt, sei so etwas wie eine Zuflucht, eine weitere Möglichkeit, Gedanken auszudrücken. „Wir wollen etwas transportieren, daher machen wir auch deutsche Texte“, so Becker. Und das offenbar mit Erfolg.

„Trostland“ auf Tour in Sachsen und Thüringen

Denn „Trostland“ ist gut unterwegs in der Szene, und eine erste silberne Scheibe gibt es inzwischen auch. Jetzt, kurz vor Ende ihres Studiums, geben die Vier noch einmal Konzerte in Halle, bevor sie sich in alle Winde zerstreuen. Denn bis auf Becker, nun fest am NT engagiert, verlassen die anderen Halle - sie haben Engagements in Chemnitz, Meiningen und Bamberg.

„Trostland“, Sonntag, 16 Uhr, Oberburg Giebichenstein, Tickets auf trotzburgfest.leballong.de. (mz)