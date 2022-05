Schauspieler Reinhard Straube erinnert sich an spektakuläre Inszenierung am Theater Halle

Vor 50 Jahren sorgte ein Plenzdorf-Stück in Halle und Berlin für Tumulte vor den Theatertüren.

Am 18. Mai jährt sich die Premiere der legendären Aufführung zum 50. Mal: Schauspieler Reinhard Straube 1972 als Edgar W. in Halle

Halle (Saale)/MZ - Dieses Datum wird Reinhard Straube nie vergessen: Der 18. Mai 1972 hat sich fest im Gedächtnis des prominenten Schauspielers eingebrannt. Denn auch wenn Halles weltberühmter „Hypochonder“ stundenlang Theatergeschichte(n) erzählen kann - dieses Datum ist selbst für den weitgereisten und jahrzehntelang vielbeschäftigten Schauspieler ein besonderes. An diesem Tag feierte in Halles heutigem Opernhaus, damals noch das „Theater des Friedens“, das Plenzdorf-Stück „Die neuen Leiden des jungen W.“ Premiere. In der Hauptrolle: Straube.