Schandflecken und Graffitis in Halle sollen vor der Einheitsfeier verschwinden

Ein Fachbetrieb rückte mit Hebebühne an, um Graffitis an einem Giebel am Steintor zu entfernen.

Halle (Saale)/MZ - Natürlich stellt sich die Frage, wie die Übeltäter es eigentlich auf das Dach des Steintor-Varietés geschafft haben, um von dort aus die Fassade des angrenzenden Gebäudes zu besprühen? Was wiederum zur Herausforderung führt, die Schmiererei in luftiger Höhe zu beseitigen.

Der hallesche Fachbetrieb „Fassaden Fix“ rückte dafür am Dienstag extra mit einer Hebebühne an. Laut Thomas Rinke sollte bei so einer Fassadenreinigung allerdings vermieden werden, dass die Fassadenfarbe gleich mit entfernt wird. „Teil unserer Arbeit ist deshalb auch die Fassadenkorrektur“, sagt er. Der Fachbetrieb hat sich auf die Entfernung ungewollter Graffitis spezialisiert. Laut Rinke wird zunächst das richtige Lösungsmittel ausgewählt, welches nicht zu aggressiv sein sollte. Dann wird der Schandfleck eingeweicht und anschließend mit Hochdruck abgesprüht, wobei auch dabei nicht mit zu viel Druck vorgegangen werden sollte. Mit einem Gerät wird zudem der exakte Farbwert der eigentlichen Fassade gemessen, so dass diese Farbe nochmals angemischt und schließlich über die betroffene Stelle gestrichen wird.

„Wir wollen die Schmiererei rückstandslos entfernen.“

Mit dem bloßen Überstreichen wäre das Ergebnis laut Rinke nicht so gut. „Wir wollen die Schmiererei rückstandslos entfernen.“ Dafür ist der Fachbetrieb von der städtischen Wohngesellschaft GWG engagiert worden, der das Haus neben dem Steintor-Varieté gehört.

Für den Fachbetrieb ist es nicht der einzige städtische Auftrag in diesen Tagen. Auch in der Leipziger Straße sei man bereits mit der Entfernung mehrerer Graffitis beauftragt worden, so Rinke. Zudem arbeite sein Betrieb auch für Hauseigentümer, die die finanzielle Unterstützung durch die Stadt in Anspruch nehmen, um Schmierereien an ihren Hauswänden entfernen zu lassen. Der Fördertopf ist allerdings mit 10.000 Euro nicht gerade üppig.

„Mit zehn Prozent Eigenleistung sind bis zu 700 Euro möglich“

„Mit zehn Prozent Eigenleistung sind bis zu 700 Euro möglich“, sagt Innenstadtmanager Kay Gerhardt dazu. Zu seinen Aufgaben gehört, den Kontakt zwischen Hauseigentümern und Fachbetrieben herzustellen, von denen es neben „Fassaden Fix“ noch weitere in Halle gibt, so Gerhardt. In Bezug auf Schmierereien sagt er außerdem: „Das schwankt wirklich.“ Es gebe durchaus Zeiträume, wo das Problem verstärkt auftritt. Im Vorfeld der Einheits-Expo will die Stadt die Zahl der Schmierereien erst einmal wieder dezimieren.

Stadtrat Christoph Bernstiel (CDU) fordert derweil ein noch energischeres Vorgehen der Verwaltung, um Schmierereien zu entfernen: „Man muss da schneller sein. Das dauert einfach zu lange.“ Laut Bernstiel beugt die schnelle Beseitigung auch vor. Wenn die erste Schmiererei nach 48 Stunden entfernt wird und die nächste kurz darauf auch, dann versucht es der Übeltäter nicht ein drittes Mal, ist er überzeugt.