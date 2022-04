Saalesparkasse übernimmt ehemaliges Druckereigelände am Reileck in Halle

Halle (Saale)/MZ - Für das Gravo-Druck-Gelände am Reileck gibt es einen neuen Investor. Die Saalesparkasse kauft der Norsk Deutschland AG das 6.500 Quadratmeter große Areal ab. Wie die Sparkasse mitgeteilt hat, bleibt der bisherige Immobilieninvestor jedoch als Projektentwickler involviert. Auf rund 13.200 Quadratmetern soll bis Ende 2024 ein neues Quartier mit Mietwohnungen und Gewerbeflächen entstehen. Der Denns-Biomarkt steht bereits als ein Mieter der Geschäftsräume fest.

Jürgen Fox, Vorsitzender des Vorstandes der Saalesparkasse, sieht in dem Projekt die Chance, einen zentralen Platz am Rand des Paulusviertels zu gestalten. „Unsere späteren Mieter können sich darauf verlassen, dass die Saalesparkasse auch diese Immobilie dauerhaft im Bestand behalten wird, uns also an langfristigen und zuverlässigen Miet- und Geschäftsbeziehungen gelegen ist“, sichert Fox zu. Die Saalesparkasse hat bereits die hochwertigen Mietwohnungen im Pauluspark übernommen.

„Mit dem Einstieg der Saalesparkasse als Investor für die Revitalisierung des Gravo-Geländes findet ein starkes Projekt einen starken Partner“, sagt Thomas Schulze Wischeler, CEO der NORSK Deutschland AG. Sein Unternehmen investiert noch in zwei weitere Projekte in Halle, dem Thüringer Bahnhof und den Neuen Höfen Tuchrähmen. Neben Norsk ist auch die GP Papenburg Hochbau AG an dem Bauprojekt auf dem Gravo-Druck-Gelände als Partner beteiligt.