Saalesparkasse macht 10 von 36 Geldautomaten dicht

Halle (Saale)/MZ - Die Saalesparkassen schließt zehn ihrer bislang 36 Geldautomaten in der Region. Wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Pressemitteilung begründete, liege dies am starken Rückgang bei den Geldverfügungen an nahezu allen Selbstbedienungsstandorten und vor allem auch unter Sicherheitsaspekten immenssteigenden Investitionskosten.

In der Folge habe die Saalesparkasse entschieden, insgesamt zehn defizitäre SB-Standorte dauerhaft außer Betrieb zu nehmen. Im Saalekreis betrifft dies die Standorte in Beesenstedt, Hohenthurm, Lodersleben, Ziegelroda und im Merseburger Carl-von-Basedow-Klinikum. In der Stadt Halle werden die SB-Geräte an den StandortenCharlottenstraße, Weißenfelser Straße, Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau, BG KlinikumBergmannstrost und Stadtwerke Halle zurückgebaut. Die Umsetzung erfolge in der Zeit bis zum 11. Oktober. Über die genauen Termine wird vor Ort informiert.