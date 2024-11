Kabel in Reußen geklaut

Reußen. - Am Montag sind der Polizei gegen 22.50 Uhr in Reußen (Saalekreis) zwei verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, die sich in der Nähe der Bahngleise befanden.

Laut den Beamten wurde in diesem Bereich der Bahnverkehr eingestellt, da tagsüber Bauarbeiten an den Gleisen stattgefunden hatten. Die Polizisten beobachteten, wie fünf Männer aus den zwei Transportern stiegen und im Dunkeln Gegenstände in die Fahrzeuge luden, heißt es.

Saalekreis: Transporter mit gestohlenen Kabeln gestoppt

Die Transporter seien später mit den geklauten Kabeln gestoppt worden. Fünf Männer wurden den Angaben nach mit zur Dienststelle genommen und die Transporter sichergestellt.

Am Dienstagvormittag erfolge die persönliche Rückgabe des Diebesguts, heißt es weiter. Der Anzeige wegen Bandendiebstahls seien die Männer im Alter von 33 bis 38 Jahren deshalb allerdings nicht entgangen.