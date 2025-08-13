Ein Mann in Großkugel ist beim Spaziergang mit seinem Hund von einem anderen Hund attackiert worden. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Halter des aggressiven Hundes machte sich aus dem Staub.

Großkugel. – Am Dienstagnachmittag sind ein Mann und sein Hund in Großkugel von einem anderen Hund angegriffen worden, so die Polizei.

Der Mann sei mit seinem Hund in Großkugel auf einer Wiese unterwegs gewesen. Ohne ersichtlichen Grund sei ein anderer Hund angelaufen gekommen und habe den Mann und dessen Hund attackiert. Beim Versuch, den Angriff abzuwehren, verletzte sich der Hundehalter im Gesicht, wie die Polizei meldet.

Der Besitzer des aggressiven Hundes habe sein Tier eingefangen und sei darauf von der Wiese verschwunden.