Feuerwehreinsatz in Dieskau: Sperrung auf Döllnitzer Straße aufgehoben

Dieskau/DUR. - Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Mittwochmorgen in der Döllnitzer Straße in Dieskau im Saalekreis. Dies meldet die Polizei.

Demnach haben Möbel neben einem Herd durch eine große Hitzeentwicklung angefangen zu rauchen. Der Qualm konnte aber von der Feuerwehr abgedeckt werden.

Es besteht keine Sperrung für den Verkehr mehr.