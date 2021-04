Rund 50 Teilnehmer protestieren gegen Ausgangsbeschränkungen

In Halle haben am Freitag rund 50 Menschen gegen die nächtliche Ausgangssperre protestiert.

Halle (Saale) - Zu einer Demonstration gegen die nächtliche Ausgangssperre am Steintor sind am Freitgabend rund 50 Teilnehmer zusammengekommen. Dazu aufgerufen hatte das Antifaschistische Plenum Halle. Die Veranstalter distanzierten sich zugleich von der Bewegung Halle und der Querdenker-Bewegung. Denen wurde vorgeworfen, das Coronavirus grundsätzlich zu leugnen.

Die Demo war die erste von mehreren angemeldeten Protesten gegen Ausgangssperre und die beschlossene Bundesnotbremse an diesem Wochenende in Halle. Die nächste Kundgebung am Freitag um 21.30 Uhr - eine halbe Stunde vor Beginn der Ausgangssperre - auf dem Markt beginnen. (mz/Denny Kleindienst)