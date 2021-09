Ruhiger Wahlsonntag in Halle

Eine junge Frau steckt ihren Wahlzettel in die Wahlurne Abstimmung in einem Wahllokal im Thomas-Müntzer-Gymnasium.

Halle/MZ - Bei der Bundestagswahl in Halle herrscht weniger Andrang als bei der Landtagswahl im Juni. Das hat eine Umfrage der MZ in den Wahllokalen ergeben. Dennoch würden immer wieder Wähler kommen. Richtig leer sei es nie, hieß es aus einem Wahllokal im Thomas-Müntzer-Gymnasium. Nach Angaben der Stadt hatten alle 126 Wahllokale in Halle um 8 Uhr geöffnet. Im Wahlkreis 72 treten zehn Einzelkandidatinnen und Einzelkandidaten an. Bis 18 Uhr können auch noch Briefwahlunterlagen in die städtischen Behörden-Briefkästen eingeworfen werden. Wahlergebnisse werden ab 18 Uhr auf mz.de sowie auf www.wahlen.halle.de veröffentlicht.

Hohe Beteiligung an der Briefwahl

Allerdings haben viele Hallenser ihre Kreuze bereits gesetzt. Bis Freitag hatten 45.900 Berechtigte ihre Briefwahlunterlagen an die Stadt zurückgeschickt - das sind etwa ein Viertel der 182.000 Wähler in Halle. Bei der Bundestagswahl 2017 hatten sich noch 34.000 Einwohner für die Briefwahl entschieden.