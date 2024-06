Ein 43-Jähriger hat am Sonntagabend hinter dem ehemaligen Maritim-Hotel in Halle auf einen jüngeren Mann gezielt. Die Polizei konnte Schlimmeres verhindern.

Polizei verhindert Schüsse in Halle: 43-Jähriger zielt hinter Maritim-Hotel auf Mann

Halle (Saale)/us/DUR. - Zu einem Angriff mit einer Schreckschusswaffe ist es am Sonntagabend in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Halle gekommenl wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde die Polizei gegen 19.15 Uhr durch Anwohner informiert, dass ein Mann hinter dem ehemaligen Maritim-Hotel auf einen anderen zielen würde. Dies habe sich beim Eintreffen der Beamten bestätigt. Die Situation konnte ohne Abgabe von Schüssen geklärt werden, heißt es. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung sei aber bislang nichts bekannt.

Der 43 Jahre alte Schütze wurde noch vor Ort gefesselt. Dem 29 Jahre alten Bedrohten ist nichts geschehen. Gegen den Älteren wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Mann erhielt einen Platzverweis.