Halle/MZ. - „Mein Roboter ist zu dick“, erzählt Lukas lachend, nachdem sein selbst gebauter Roboter eine Menge Hindernisse abgeräumt hat, an denen er eigentlich vorbeifahren sollte. Manch einen würde das verunsichern, aber Lukas nimmt es sportlich. „Wäre ja langweilig, wenn alles funktionieren würde.“ Ihm geht es heute sowieso nur um den Spaß. Der 18-Jährige nimmt in Magdeburg an dem Regionalwettbewerb der World Robot Olympiad (WRO) teil. Dort können Kinder und Jugendliche selbstständig Legoroboter bauen und programmieren, um dann bei der WRO zu zeigen, was ihre Roboter draufhaben.

Wäre ja langweilig, wenn alles funktionieren würde. Lukas Schmidtchen, Lehramtsstudent

Für Lukas ist das nicht neu. Auch die letzten Jahre hat er gemeinsam mit einem Team an der WRO teilgenommen. Mittlerweile sind seine restlichen Teamkollegen aber zu alt, um teilzunehmen, außerdem studiert er inzwischen Lehramt in Halle und hat dementsprechend weniger Zeit, als noch zu Schulzeiten. Darum lässt Lukas es dieses Jahr etwas entspannter angehen. Diesmal nimmt er nicht an dem Programm RoboMission, bei dem man sich für das Deutschlandfinale qualifizieren und später bis in die Türkei zum internationalen Finale kommen kann, teil. Stattdessen absolviert er das Starterprogramm, das eher für Anfänger gedacht ist.

Die Roboter müssen genau programmiert werden

Für den Wettkampf wurde ein großer Tisch aufgebaut, auf dem das Spielfeld ausgerollt wurde. Verschiedene Legobäume, -männchen und -pyramiden sind aufgebaut. In insgesamt drei Wertungsrunden á drei Minuten fahren die Roboter über das Feld und müssen die Legoteile von einem Ort zum anderen bringen. Was zunächst einfach klingen mag, erfordert viel Planung und teilweise millimetergenaue Anpassungen. Schließlich müssen die Roboter mehrere Aktionen hintereinander durchführen, ohne dass sie von außen gesteuert werden. Mithilfe von Lichtsensoren können sie sich zwar orientieren, doch ohne vorherige Programmierung geht nichts. Bevor es in die Wertungsrunden geht, haben die Teilnehmenden darum Zeit, um Testläufe zu fahren und ihre Roboter anzupassen. Auch Besuchende von Außen sind bei der WRO willkommen und schauen interessiert zu. Ein kleiner Junge verfolgt gebannt, wie Lukas seinen Roboter immer wieder aufs Neue aufs Feld stellt und so Schritt für Schritt die notwendigen Abläufe programmiert. Obwohl es eine Zeitbegrenzung gibt, lässt Lukas es sich nicht nehmen, dem Jungen alles genau zu erklären.

Wertvolle Erfahrungen

Lisa-Grace Pilz ist die Wettbewerbsleiterin und Mitglied im Verein „Technik begeistert“, der die WRO organisiert. Ziel des Vereins und des Wettbewerbs sei es, Kindern und Jugendlichen, Themen wie Informatik, Robotik und Technik näher zu bringen. Besonders wertvoll für die Zukunft seien jedoch auch Erfahrungen, die man mache, beispielsweise Teamarbeit oder der Umgang mit Frust, wenn der Roboter nicht wie gewünscht funktioniere: „Roboter sind auch nur Menschen.“

Eine Teilnahme an der WRO ist sowohl als Privat- als auch als Schulteam möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt je nach Programm 65 oder 100 Euro. Außerdem werden Materialien, wie beispielsweise der Roboter benötigt. Genauere Informationen gibt es auf: www.worldrobotolympiad.de.