Robert-Franz-Ring in Halle seit Montag wieder frei

Diese Baustelle am Robert-Franz-Ring ist Geschichte. Seit heute kann der Verkehr dort wieder rollen.

Halle (Saale) - In Halle ist am Montag der Robert-Franz-Ring nach monatelangen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben worden. Mit Beendigung der umfangreichen Bauarbeiten seien nun die Straßenschäden behoben worden, die im Jahr 2013 durch das Saale-Hochwasser in der Klaustorvorstadt entstanden waren, teilt die Stadt mit.

Seit 2016 waren in diesem Stadtviertel die Franz-Schubert-Straße, die Pfälzer Straße, die Ankerstraße, der Tuchrähmen erneuert worden. Ab Januar 2020 wurde auch der 630 Meter lange Robert-Franz-Ring von Grund auf erneuert. Die Kosten für die Sanierung der Straße belaufen sich auf knapp 3,8 Millionen Euro. Diese sowie die Kosten des Gesamtprojekt wurden aus Fluthilfemitteln des Landes finanziert. (mz/mad)