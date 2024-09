Ein 25-Jähriger hat ein Mädchen durch Halle verfolgt, bis es in einem Geschäft am Steintor Schutz suchte. Doch dabei blieb es nicht.

Halle (Saale). - Eine 17 Jahre alte Heranwachsende ist am Donnerstagnachmittag auf dem Riebeckplatz in Halle von einem 25-Jährigen mit sexuellen Bemerkungen angesprochen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach fühlte sich die Jugendliche gegen 16.45 Uhr von der Ansprache des Mannes belästigt und stieg in eine Straßenbahn in die Innenstadt, in die auch der 25-Jährige einstieg. Beide seien am Steintor ausgestiegen, heißt es. Weil das Mädchen es mit der Angst bekam, bat sie dort in einem Geschäft um Hilfe. Als der 25-Jährige den Laden betreten wollte, konnten die Mitarbeiter ihn daran hindern. Die Polizei nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Bedrohung auf.

Doch damit endete der Abend für den 25-Jährigen nicht, so die Beamten weiter. Gegen 21.30 Uhr sei er Zeugen noch einmal aufgefallen, als er sich mit einem bislang unbekannten Mann schlug. Als die Polizei eintraf, war der andere Beteiligte nicht mehr vor Ort. Der 25-Jährige sei daraufhin in Gewahrsam genommen worden, heißt es.