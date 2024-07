Gut 700 Starts wird es am 10. und 11. August beim Reitturnier in Seeben geben.

Halle/MZ. - „Es ist der Höhepunkt des Vereinsjahres“, sagt Ines Sundermann und verweist dabei auf das bevorstehende Reitturnier am Wochenende vom 10. August an, das der Hallesche Reit- und Fahrverein Seeben auch in diesem Jahr wieder organisiert.