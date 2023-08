Reifen an mehr als zehn Autos in Halle zerstochen

In Halle sind bei mehreren Autos die Reifen zerstochen worden (Symbolbild).

Halle - In Halle haben Unbekannte die Reifen an mehr als zehn Autos zerstochen. Die Taten ereigneten sich nach Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag.

Alle Tatorte seien im Bereich des Stadtteils Neustadt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter.