Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Wer das Computermuseum in der Saalfelder Straße in Halle-Ost besucht, begibt sich auf eine Zeitreise: Telefone mit Drehscheiben, Fakturiergeräte aus den 1930er-Jahren, Robotron-Rechner in Schrankgröße, die vor 40 Jahren gebaut wurden. Und von diesen alten mechanischen oder elektronischen Computern gibt es hier, in einem früheren Getränkemarkt, mehrere Tausend Stück.