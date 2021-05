Razzia im Asia-Imbiss in Halle wegen Verdachts auf illegale Einschleusung.

Von Dirk Skrzypczak

Halle (Saale) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch in der Reilstraße einen Asia-Imbiss kontrolliert. Nach MZ-Informationen richtete sich der Einsatz gegen einen 53 Jahre alten Vietnamesen. Er steht im Verdacht, illegal Personen nach Deutschland eingeschleust zu haben. In diesem Zuge wurden Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Nähere Details sind noch nicht bekannt. (mz)