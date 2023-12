In einer Wohnung im Süden von Halle sind Frauen bei illegaler Prostitution angetroffen und vorläufig festgenommen worden.

Razzia in Halle: Zollbeamte nehmen illegale Prostituierte aus Thailand fest

Zollmitarbeiter in Uniform auf dem Weg zu einem Einsatzort: In Halle sind fünf illegal arbeitenden Prostituierte vorläufig festgenommen worden.

Halle (Saale) - In Halle sind mehrere Frauen bei illegaler Prostitution angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Zollbeamte hatten nach einem anonymen Hinweis eine Wohnung im Stadtbezirk Halle-Süd kontrolliert und dort "fünf illegale Thailänderinnen ohne Aufenthaltstitel angetroffen, welche Prostitutionsdienstleistungen anboten", so die Mitteilung des Hauptzollamtes in Magdeburg.

Illegale Prostitution: Zoll nimmt Prostituierte in Halle fest

Der Einsatz der Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Magdeburg war am 28. November 2023 aufgrund des anonymen Hinweises ausgelöst worden. In einer sogenannten Modelwohnung im Stadtbezirk Süd trafen die Zollbeamten auf die fünf Thailänderinnen im Alter zwischen 28 und 44 Jahren.

"Die thailändischen Staatsbürgerinnen hatten weder einen Aufenthaltstitel, teilweise hatten sie sogar noch nicht einmal einen gültigen Reisepass." erläutert André Schneevoigt vom Hauptzollamt Magdeburg. "Die Damen wurden vorläufig festgenommen und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet".

Nach Festnahme in Halle: Prostituierte müssen Deutschland verlassen

Zwei der angetroffenen Frauen müssen Deutschland nun bis Anfang Januar 2024 verlassen. Eine Thailänderin wurde wegen fehlender Ausweisdokumente der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber übergeben.

Bei den übrigen zwei Frauen liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt Halle, sodass diese bei der zuständigen Kommune vorstellig werden müssen, so die Mitteilung der Zollbehörde.