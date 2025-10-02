Zwei Männer sollen einen Laden in Halle mithilfe eines waffenähnlichen Gegenstands ausgeraubt haben. Nun konnte die Polizei einen von ihnen als Täter ermitteln.

Nach Raub in Laden in Halle: Polizei kann Täter ermitteln

Wegen räuberischer Erpressung fahndete die Polizei Halle nach zwei Männern.

Halle (Saale). – Fahndungserfolg bei der Polizei Halle: Nachdem zwei unbekannte Männer bereits am 4. Dezember 2024 einen Laden in Halle ausgeraubt haben, konnte jetzt einer von ihnen als Täter ermittelt werden.

Damals sollen die beiden Männer den Laden betreten und anschließend mit einem waffenähnlichen Gegenstand einem Verkäufer gedroht haben. Damit verlangten sie die Herausgabe von Bargeld, teilt die Polizei mit.

Die Fahndung nach den Tätern wurde eingestellt.