Eine 76-Jährige ist in Halle Opfer eines Überfalls geworden. Der Täter riss die Seniorin zu Boden und klaute ihre Handtasche.

In Halle ist eine Seniorin ausgeraubt worden.

Halle (Saale). – Eine 76-jährige Frau ist am Montagabend gegen 18 Uhr in der Venusstraße in Halle ausgeraubt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde die Seniorin von einem bislang unbekannten Täter angegriffen und zu Boden gerissen. Die Frau wurde dabei verletzt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Überfall auf Seniorin in Halle: Polizei sucht Zeugen

Der Dieb klaute die Handtasche der Frau, in der sich persönliche Gegenstände sowie die Wohnungsschlüssel befanden, so die Polizei weiter. Sicherheitshalber seien daraufhin die Schlösser der Wohnung getauscht worden.

Der Tatverdächtige, ungefähr 1.80 bis 1,90 Meter groß, habe eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose getragen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.