Eine Frau ist in Halle nahe der Haltestelle "Am Steintor" ausgeraubt und dabei verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach konkreten Zeugen.

Frau von zwei Tätern ausgeraubt: Opfer am Steintor verletzt - Spezielle Zeugen gesucht

Raub in Halle

Halle (Saale). - Eine Frau ist am Dienstag gegen 8.55 Uhr von mehreren Personen in Halle am Steintor auf Höhe des Übergangs der Bushaltestelle zur dortigen Straßenbahnhaltestelle ausgeraubt worden.

Laut Polizei brachten zwei Täter die Frau mit Gewalt zu Boden und stahlen ihr das Portemonnaie. Dabei sei die Geschädigte verletzt worden.

Die Polizei sucht nun nach einem Passanten, der der Frau das am Boden liegende Handy reichte, und nach einem Paar, das der Geschädigten aufhalf, heißt es.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/224 2000 an die Polizei zu wenden.