Räte sind mit Halles Stadtwerken zufrieden

Trotz der Folgen der Pandemie verzeichneten die SWH, die 2019 enorm an Fahrgästeschwund litt, insgesamt einen Jahresüberschuss von rund 16,5 Millionen Euro.

Halle (Saale)/MZ - Das Jahr 2020 war erfolgreich für die Stadtwerke Halle (SWH), zumindest aus finanzieller Sicht. Während einige Bereiche der Tochterunternehmen, etwa der Verkehrsbetrieb Havag, unter den Folgen der Pandemie litten und beispielsweise weniger Fahrgäste zählten als 2019, verzeichneten die SWH insgesamt dennoch einen Jahresüberschuss von rund 16,5 Millionen Euro.

Das sind knapp 5,5 Millionen mehr, als im Jahr 2019 erwirtschaftet wurden. Die Bilanzsumme stieg in 2020 ebenfalls an und beträgt rund 623,8 Millionen Euro. Die 16,5 Millionen Euro Überschuss sollen nun in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Laut SWH-Geschäftsführer Matthias Lux habe der Erfolg des vergangenen Jahres sogar möglich gemacht, dass die SWH auf einen Betriebskostenzuschuss für die Havag verzichten konnte. Rund sechs Millionen Euro wurden dadurch gespart.

Trotz Corona bleibt ein Überschuss: Räte sind mit Stadtwerken zufrieden

Im städtischen Finanzausschuss, der am Dienstagabend einstimmig dem Jahresabschluss zustimmte, bekam Lux lobende Worte von den Stadträten. Es sei ein „hervorragendes Betriebsergebnis“, sagte Sven Thomas (Hauptsache Halle & Freie Wähler). „Wir haben gut aufgestellte Stadtwerke, herzlichen Dank dafür“, meinte auch Bodo Meerheim (Die Linke).

Die SWH ist eine städtische GmbH, die in Halle unter anderem für die Versorgung mit Wasser und Strom sowie für Mobilität und Infrastruktur zuständig ist. Mit knapp 3.000 Mitarbeitern gehört die SWH zu den größten Arbeitgebern der Region. Teil der SWH-Gruppe sind beispielsweise die Havag, die Bäder GmbH und die EVH.