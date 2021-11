Rangierbahnhof in Halle feiert neue Lokwerkstatt

Halle (Saale)/MZ - Nach drei Jahren Bauzeit ist am Montagnachmittag auf dem Gelände des neuen Rangierbahnhofs in Halle die neue Lokwerkstatt übergeben worden. Sie ersetzt die alte Werkstatt, die seit 1915 in Betrieb gewesen ist. „Halle ist für die Bahn ein wichtiger Standort. Es ist der Bahnknoten im Herzen Europas“, sagte Sigrid Nikutta, Vorstand für den Güterverkehr im Bahnvorstand.

Werkstattleiterin Franca Sperling nahm feierlich den Schlüssel entgegen. Alleine in die neue Lokwerkstatt wurden 26 Millionen Euro investiert. Insgesamt arbeiten auf dem Rangierbahnhof und in der Zugbildungsanlage, die zu den modernsten in Europa gehört, etw 400 Mitarbeiter.