Polizeieinsatz in Halle: Bedrohungslage in der Silberhöhe mit Waffe?

Halle (Saale). - Schwerbewaffnete Polizeibeamte sichern am Dienstagabend die Coimbraer Straße in der Silberhöhe in Halle ab. Es soll hier zu einer Bedrohung mit einer Waffe in einer Wohnung gekommen sein.

Foto: Marvin Matzulla

Kurz vor 20 Uhr erfolgte ein Zugriff der Beamten gegenüber dem Bedroher. Die Lage in der Silberhöhe entspannte sich. Die Sperrungen wurden aufgehoben.