Polizei zieht in Halle betrunkenen Audi-Fahrer aus dem Verkehr

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle hat am Freitagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Sie stoppten den 48-Jährigen mit seinem Audi um 8.18 Uhr in der Mötzlicher Straße, nachdem dieser Schlangenlinie fuhr und dabei mehrmals auf die Gegenfahrbahn kam.

Der 48-Jährige zeigte gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 2,49 ‰. Nach einer Blutprobenentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein weggenommen. Die Polizei ermittelt. (mz)