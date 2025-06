Zwei Opfer hat es am Freitag bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Halle gegeben. Nach einem Messerangriff musste ein Mann notoperiert werden.

Notoperation! Mann mit 20 Zentimeter langem Messer in Halle verletzt

Zwei Menschen sind in Halle bei einer Auseinandersetzung verletzt worden.

Halle (Saale). - Am Freitag kurz nach 20 Uhr ist es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Weidenplan in Halle gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde eine 31-jährige Frau durch Reizgas und ein 37-jähriger Mann durch einen Messerstich am Arm verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Opfer der Messerstecherei muss in Krankenhaus notoperiert werden

Der 37-Jährige musste in der Klinik notoperiert werden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Das aufgefundene Messer habe eine Klingenlänge von circa 20 Zentimeter, heißt es dazu.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Aktuell geht die Polizei von einer Auseinandersetzung im Rotlichtmilieu aus. Es werde von sechs bislang unbekannten Tätern ausgegangen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden geben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.