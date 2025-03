Am Donnerstagabend hat sich ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall in Halle schwere Verletzungen zugezogen. Nun ermittelt die Polizei zum Unfallhergang.

Unfall in Halle

Am Donnerstagabend wurde ein E-Scooter-Fahrer in Halle bei einem Unfall schwer verletzt.

Halle (Saale). - Am Donnerstagabend ist in Halle ein E-Scooter-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 21.40 Uhr in der Nietlebener Straße unterwegs.

Aufgrund eines bislang unbekannten Fußgängers sei der Fahrer von seinem E-Scooter gestürzt, heißt es weiter. Dabei habe er sich schwere Verletzungen zugezogen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.