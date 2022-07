Haare abgeschnitten und verbrannt: Vier unbekannte junge Männer sollen an einer Straßenbahnhaltestelle in Halle einen 16-Jährigen angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Halle (Saale)/DUR/mad - Nach einem Angriff auf einen 16 Jahre alten Jugendlichen sucht die Polizei in Halle nach Zeugen des Vorfalls an einer Haltestelle in Halle-Neustadt. Insgesamt vier unbekannte Jugendliche sollen den 16-Jährigen am Donnerstag zwischen 19.40 und 20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Mark-Twain-Straße in Neustadt bedroht, angegriffen und bestohlen haben.

Einer der unbekannten Täter habe dem Jungen nach dessen Aussage am Donnerstagabend zunächst unvermittelt Haare abgeschnitten, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Ein weiterer habe die Haare verbrannt. Zwei weitere Jungen seien daraufhin aus der Straßenbahn hinzugekommen, hätten den 16-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm sein Bargeld geraubt.

Die vier Täter sollen nach Angaben des Opfers etwa 15 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei Halle sucht Zeugen: Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0345 224-2000.