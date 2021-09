Polizei sucht mit Foto nach dreister Betrügerin aus Neustädter Passage

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle hat am Dienstag eine Öffentlichkeitsfahndung zu einer weibliche Person wegen Unterschlagung und Diebstahl herausgegeben. Demnach sprach die unbekannte Täterin am 06.07.2021, gegen 12.30 Uhr, in der Neustädter Passage in Halle unter dem Vorwand eine Frau an, deren Schmuck zu reinigen. So gelangte sie an deren Kette und Ohrringe.

Anschließend gingen beide zum Einkaufen in eine Drogerie. Hier wollte die Täterin der Geschädigten beim Bezahlen helfen und stahl ihr aus der Geldbörse Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 388 Euro.

Gesuchte Frau (Foto: Polizei)

Mit einem Foto der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach Personen, die Angaben zu der unbekannten Täterin machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle zu melden.