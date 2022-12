Polizei sucht in Halle nach zwei vermissten Mädchen

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei sucht in und um Halle nach zwei 14 Jahre alten Mädchen. Laura Marie M. und Leonita B. wurden am Ersten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr das letzte Mal gesehen. Die Polizei schließt nicht auf, dass beide Jugendlichen gemeinsam unterwegs sind. Sie werden auch nicht zum ersten Mal vermisst, so ein Polizeisprecher am Montag.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der vermissten Laura Marie. Foto: Polizei

Laura Marie ist demnach 1,66 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie hat kurze dunkle Haare und trug zuletzt ein Stirnband. Bekleidet war sie mit einer dunklen Strickjacke. Auch sonst soll sie dunkle Kleidung tragen.

Wer hat die 14-jährige Leonita aus Halle gesehen? Polizei

Leonita ist der Polizei zufolge ebenfalls 1,66 Meter groß. Sie wiegt 65 Kilo. Die Schülerin hat schwarz-rote kinnlange Haare und trug ein rotes Haarband. Auffällig soll ein rasierter Cut an der rechten Augenbraue sein. Bekleidet ist sie mit einer braunen Jacke, einer blauen, weit geschnittenen Jeans und schwarzen Sportschuhen.

Die Polizei hofft auf der Suche nach den Vermissten auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizei über die Rufnummer 0345/2241291 entgegen. In Halle und dem Saalekreis könne auch der Notruf 110 gewählt werden, wenn jemand Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen habe.